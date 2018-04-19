رسميًا.. سيرجي ريبروف ينفصل عن النادي الأهلي

أعلن الأهلي وصيف المشاركة في هذا المنصب، اليوم الخميس، إلغاء عقد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف وتعيين التونسي فتحي الجبال مدربًا في الدورة الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الأهلي مع السد القطري في مباراتي ذهاب وعودة الستاندور للدور الـ 8 لدوري الأبطال.

وتولى ريبروف (43 عامًا) مدرب دينامو كييف السابق قيادة الأهلي في يونيو الماضي خلفًا للسويسري كريستيان غروس.

وتوج ريبروف كمدرب بلقب الدوري الأوكراني مرتين مع دينامو كييف وبكأس أوكرانيا مرتين بعد أن تولى المهمة في 2014.

وقال الأهلي عبر حسابه على تويتر: “قدم ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة

“سيصل الجبال إلى جدة عبر الأيام القادمة. نشكر الأشقاء في نادي الفتح على تجاوبهم السريع والموافقة على طلب الدعم النفسي في دوري أبطال آسيا.