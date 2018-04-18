فهد المولد يعود إلى تدريبات نادي ليفانتي الإسباني

عاد لاعب الوسط السعودي فهد المولد إلى التدريب في نادي ليفانتي الإسباني، بعد أن حل مشكلة شخصية في السعودية خلال الأيام الخمسة الماضية، وتدرب منفردًا في ملعب سيوتات دي فالنسيا “مدينة فالنسيا”.

وكان فهد قد طلب موافقة نادي ليفانتي الذي يلعب له على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الاتحاد السعودي، للسفر إلى بلاده الجمعة الماضية.

ووافقت إدارة الفريق على أن يعود أمس الثلاثاء، وعاد اللاعب السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عائدًا إلى فالنسيا، وأدى تدريبًا خفيفًا بعيدًا عن تدريب الفريق.

ومن جانبه ذكر المدير الفني للفريق، باكو لوبيث، أن المولد سيغيب عن المباراة المقبلة أمام مالاغا، بسبب ابتعاده عن أجواء المباريات.

وصرح لوبيث قائلاً: “وصل فهد صباح اليوم ولذلك تدرب بمفرده، ولن يتدرب برفقه اللاعبين المستدعين للمبارة، النادي كان على علم بكل شيء، ولكن لا نعلم بالضبط سر التأخير”.