صحيفة: النادي الأهلي السعودي مستعد لدفع مليون دولار للتعاقد مع المدرب بابلو غيدي 

ذكرت تقارير صحفية تشيلية أن النادي الأهلي السعودي مهتم بالحصول على خدمات بابلو غيدي، المدير الفني الحالي لكولوكولو التشيلي، وذلك لخلافة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وبحسب صحيفة “biobiochile”، فإن النادي السعودي على استعداد لدفع مبلغ مليون دولار، وهو الشرط الجزائي في عقد المدرب مع ناديه التشيلي الحالي.

وقالت الصحيفة، إن من أهم الأسباب التي قد تدفع غيدي للتعاقد مع الأهلي، هو عدم شعوره بالراحة حاليًا مع ناديه التشيلي، بسبب سوء نتائج الفريق في كأس الليبرتادوريس.

وبات أمر رحيل المدرب الأوكراني ريبروف عن الأهلي مؤكدًا بشكل كبير خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب فشل المدرب

بتلبية طموحات الأهلاويين بعد خسارته للقب الدوري الذي لم ينجح فيه في استغلال تعثر منافسه الهلال صاحب اللقب .