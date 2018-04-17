حقيقة اقتراب نادي النصر من ضم ياسر المسيليم حارس الأهلي

نفت مصادر من إدارة نادي النصر السعودي، الأنباء التي تحدثت عن رغبة الإدارة في ضم حارس مرمى الأهلي ياسر المسيليم في الفترة القادمة مشددة على أن الإدارة ستتعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

وقالت تلك المصادر إن الإدارة تحاول جاهدة في تقليل المقابل المادي نظير الحصول على الحارس منير المحمداوي، الحارس الأساس للمنتخب المغربي، والتي ترى فيه الإدارة أنه سيكون خير منافس للحارس وليد عبدالله مما سيعود بالنفع على الفريق.

وقالت المصادر إن المسيليم حارس رائع لكنه لا يشارك بصورة أساسية مع الأهلي، وأن النادي يود البحث عن حارس جاهز لحماية عرين الفريق بشكل أساس وليس كاحتياطي للحارس الحالي.

ومن جهة أخرى، حسم خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق الجدل حول استمرار اللاعب محمد الكويكبي من عدمه مع الفريق في الفترة المقبلة بعد أنباء انتقاله لنادي النصر.

وقال الدبل في تصريحات فضائية إن ” اللاعب مرتاح جداً في النادي و ‘لن ينتقل لأي فريق هناك ثلاثة أندية تواصلت معنا من أجل الحصول على بعض اللاعبين لكن اعتذرنا لهم. “