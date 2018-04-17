نادي النصر السعودي يتخلص من 9 لاعبين.. تعرف عليهم

قالت صحيفة عكاظ، إن نادي النصر بصدد الاستغناء عن 9 لاعبين من نجوم الفريق الحاليين ضمن هيكلة الفريق للموسم الجديد بعد أن تولى سعود آل سويلم رئاسة النادي.

واشارت الصحيفة إلى أنه تأكد رحيل الرباعي عبدالله العنزي وحسن الراهب وعبدالله الأسطا وأحمد عكاش.

ويرغب نادي النصر في تدعيم صفوف الفريق بشكل مميز الموسم المقبل استعدادًا لخوض منافسات البطولة العربية ودوري أبطال آسيا، بخلاف المنافسات المحلية.

وعلى مستوى اللاعبين الأجانب يسعى النصر لتسويق عدد من أجانبه الحاليين أو توقيع مخالصات مالية معهم وهم: كابانانغا وفرجاني ساسي وعبدالؤمن جابو وسعد سهيل وليوناردو، فيما تأكد بقاء برونو أوفيني ومحمد فوزير.

ويتجه نادي النصر للتعاقد مع حارس مرمى محلي بدلًا من أجنبي، ويأتي ياسر المسيليم حارس الأهلي على رأس المرشحين للتوقيع مع العالمي.