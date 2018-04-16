تركي آل الشيخ يعد بكرة قدم بنكهة مختلفة الموسم المقبل

وعد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن تكون كرة القدم بطعم ونكهة مختلفة خلال الأعوام المقبلة.

‏وقال آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كرة القدم معشوقة الجماهير، ستكون بطعم ونكهة مختلفة العام والأعوام القادمة بإذن الله”.

وأضاف: “وضعنا الأساسات رغم التحدي والألم وصبرنا على كثير من الضربات تحت الحزام، ومؤامرات تراوحت بين مقترحات صغار وإشراف بعض من حسبناهم من الكبار، الآن ننتظر قطف النتائج بإذن الله تعالى”.

ونجح الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي الموسم المنصرع متفوقًا على منافسه الأهلي، كما تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم التي تقام في روسيا بعد شهرين.