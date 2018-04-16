حضور نسائي إيراني بمدرجات مباراة الهلال والاستقلال (صور)

شهدت مدرجات مباراة الهلال والاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا حضورًا نسائيًا إيرانيًا لافتًا في المواجهة التي يحتضنها ملعب نادي الكويت الكويتي.

ونشر المصور السعودي متيم العصيمي صورًا لمدرجات الناديين، حيث برزت صور لجماهير نسائية إيرانية.

ورغم فقدان الهلال أمل التأهل، حضرت أعداد من جماهيره للمؤازرة.

ولا تسمح إيران للنساء بدخول مباريات كرة القدم داخل البلاد.

ويخوض نادي الهلال مواجهته الأخيرة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا أمام ضيفه الاستقلال الإيراني في الكويت.

وودّع الهلال منافسات دوري أبطال آسيا رسميًا، بعد أن احتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين في مواجهة الاستقلال الذي ضمن التأهل بشكل رسمي بوصوله إلى 9 نقاط.

ويخوض الهلال، المتوج مؤخرًا بلقب الدوري السعودي، أول مباراة في عهد رئيسه الجديد سامي الجابر، الذي تولى مقاليد الأمور خلفًا للأمير نواف بن سعد.

ويعد اللقاء بمثابة حفظ ماء الوجه بالنسبة للهلال أمام جماهيره ولاعبيه المتحفزين لحصد الانتصار رغم الوداع المخيب للآمال للبطولة القارية.

ولم يتوقع أكثر المتشائمين للهلال الخروج المبكر من دور المجموعات وخاصة أن الفريق السعودي كان وصيفًا للنسخة الماضية إلا أن الإصابات ورحيل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق، ألقى بظلاله على أداء الزعيم.