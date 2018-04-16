أبرزهم رونالدينيو ودروغبا.. نجوم عالميون قد يشاركون نجم نادي النصر السعودي السابق فهد الهريفي مباراة اعتزاله

كشفت تقارير صحافية سعودية عن أن عددًا كبيرًا من نجوم العالم سيشاركون في مباراة اعتزال، لاعب المنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، التي ستقام الأربعاء الـ25 من أبريل الحالي، بلقاء يجمع نجوم فريقه السابق، النصر، المطعم بنجوم الكرة السعودية والخليجية، أمام فالنسيا الإسباني بكامل نجومه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية، فإن اللجنة المسؤولة عن تنظيم الحدث خاطبت العديد من النجوم العالميين أبرزهم النجم المصري محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي السابق، والبرازيلي رونالدينيو، والإيفواري ديديه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو، والإيطالي فرانشيسكو توتي، والهولندي كلايفرت، والبرتغالي لويس فيغو، والنيجيري جي جي، والمالي عمر كانوتيه.

ويمارس الهريفي تدريبات فردية في أحد الأندية الخاصة، لزيادة معدل اللياقة البدنية، من أجل المشاركة رسميًا في بعض دقائق المباراة.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب الرقم 8 في مهرجان اعتزاله، وهو الرقم الذي اشتهر به في الملاعب السعودية والآسيوية مع ناديه النصر، ومع المنتخب السعودي الأول.

ويمتلك اللاعب، الملقب بالموسيقار، سيرة ذاتية كبيرة مع المنتخب السعودي وفريق النصر، بعدما أسهم في حصول “الأخضر” على لقب كأس الأمم الآسيوية، التي أقيمت بقطر عام 1988، ووصول المنتخب لنهائيات كأس العالم في أمريكا عام 1994.

وتوج الهريفي مع النصر بكأس السوبر الآسيوي عام 1989، وكأس الملك أعوام 1986 و1987 و1990، إلى جانب درع الدوري عام 1988، وكأس دوري العاهل السعودي لعامين متتاليين 1994 و1995.

يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تكفّل بإقامة مهرجان اعتزال اللاعب، في وقت سابق.