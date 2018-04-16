ناديا النصر والشباب يتصارعان لضم الحارس ياسر المسيليم من الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن فتح نادي النصر السعودي باب المفاوضات مع نظيرتها في الأهلي لضم الحارس ياسر المسيليم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن كارينيو طالب بحارس محلي وإن تعذر ذلك فإن بوصلة النصر سوف تتجه نحو التعاقد مع حارس مرمى أجنبي.

بينما ذكرت صحيفة “مكة”، وفقًا لمصادرها، أن نادي الشباب دخل طرفا في المفاوضات مع اللاعب، خاصة أن الأخير لا يزال يتذكر الطريقة التي انتقل بها حارسه الدولي محمد العويس إلى الأهلي الموسم الماضي، والتي صاحبها لغط كبير وشد وجذب بين الناديين، حيث يريد تعويض ذلك بضم المسيليم الذي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الأهلي من خلال شراء ما تبقى من عقده الاحترافي الذي ينتهي بنهاية موسم 2020.

ويبحث حارس وصيف الدوري السعودي الانتقال لفريق آخر من أجل المشاركة بشكل أساسي، خاصة في ظل مشاركة محمد العويس كأساسي في الفترة الأخيرة.