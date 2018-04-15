3 سعوديات يحصدن فضيتين وبرونزية بالأولمبياد الأوروبي للرياضيات

حصدت 3 سعوديات ميداليتين فضيتين وبرونزية في الأولمبياد الأوروبي للبنات المقام في مدينة فلورانس الإيطالية خلال الفترة من الـ 9 إلى الـ 15 من أبريل 2018، بمشاركة 195 طالبة من 51 دولة، إذ حققت طالبات المملكة المركز الـ 22.

وكانت المملكة العربية السعودية، شاركت في الأولمبياد الأوروبي للبنات، ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، ونافست المملكة على جوائز وميداليات الأولمبياد الأوروبي للبنات بفريق مكون من 4 طالبات، في دورة المسابقة هذا العام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ووصل عدد الدول المشاركة إلى 51 دولة 36 دولة أوروبية و15 دولة من خارج أوروبا، فيما وصل عدد الطالبات إلى 195 طالبة 137 من أوروبا، و58 طالبة من خارجها.

وضم فريق المملكة كلاً من: الطالبة ريناد يحيى أبو الجمال من مدارس دار الفكر الأهلية بجدة، والطالبة جود توفيق صالح “السنة التحضيرية بكلية ينبع الصناعية”، والطالبة ثناء خالد الحيدري “الثانوية الثانية بينبع”، والطالبة غدير محمد داغستاني “دار الرواد النموذجية للبنات بجدة”.

وحققت الطالبتين جود توفيق صالح، وثناء خالد الحيدري، ميداليتين فضيتين، وحققت الطالبة ريناد يحيى أبو الجمال الميدالية البرونزية.

ويعد الأولمبياد الأوروبي للبنات للرياضيات EGMO أكبر مسابقة سنوية للبنات في الرياضيات على مستوى العالم، وتشارك فيها معظم دول أوروبا، إضافة إلى بعض الدول من خارج أوروبا؛ مثل الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، والبرازيل، والهند، وتنظم إيطاليا النسخة التاسعة من المسابقة في مدينة فلورنسا.

يذكر أن المملكة شاركت في هذه المسابقة في العام 2012 في دولة بريطانيا بفريق مكون من 3 طالبات، حققن خلال هذه المشاركة ميدالية برونزية، وفي العام 2014 شاركت المملكة بفريق مكون من 4 طالبات في دولة تركيا، ولم يتم تحقيق أي إنجاز خلال هذا العام، وفي العام 2015 شاركت المملكة في دولة بيلاروسيا بفريق مكون من 4 طالبات، حققن خلال هذه المشاركة ميدالية برونزية وشهادتي تقدير، وفي العام 2016 في دولة رومانيا، حققت المملكة من خلال فريقها المشارك في هذه المسابقة الميدالية الذهبية وميداليتين برونيتين من ضمن 39 دولة مشاركة في المسابقة.

وفي العام الماضي 2017 حقق الفريق السعودي المشارك من الطالبات في هذه المسابقة، والمكون من 4 طالبات ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وشهادة تقدير، وتعد هذه الإنجازات هي الأعلى لفريق المملكة المشارك في هذه المسابقة منذ استحداث المسابقة في العام 2012.