أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قبول استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي السعودي.

وأصدر آل الشيخ قرارًا بتكليف ماجد بن عائض النفيعي رئيسًا ً للنادي لمدة موسم واحد، والأستاذ عبدالله بترجي نائبًا له.

وأكد آل الشيخ حرصه على تقديم كل الدعـم لإدارة النادي في المرحلة المقبلة، بما يحقق تطلعات وآمال جماهير الأهلي بصفة خاصة، والكرة السعودية بصورة عامة.

من هو ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي الجديد؟

ويُعرف ماجد النفيعي نفسه في حسابه الرسمي على تويتر بـ”مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة مواسم القابضة – مُستثمر في المجال الرياضي” وهو مالك شركة المسافر راعي النادي الأهلي في موسم 2016 و المقرب من الرئيس السابق مساعد الزويهري.

وقال الإعلامي وليد سعيد عن النفيعي:”رجل أعمال بفكر شاب وطموح ولديه تجربة مع النادي الأهلي عبر شركة المسافر”.

‏وغرد الإعلامي وليد الفراج :”ماجد النفيعي رئيسًا للأهلي، وبترجي نائبًا للرئيس، والأمير تركي بن محمد العبدالله يستقيل ويقرر اعتزال العمل الرياضي في الأندية .

“من هو ماجد النفيعي؟ إنه رجل أعمال شاب، وشاطر، وعصامي، صنع نفسه بنفسة والأهم أهلاوي مووووووت ، صفحة جديدة تكتب الآن في النادي الكبير”.

وأعلن مساعد الزويهري رئيس النادي الأهلي السابق دعمه ووقوفه مع إدارة النادي الأهلي الجديدة برئاسة رجل الأعمال ماجد النفيعي، ونائبه عبدالله بترجي”.

وأعلن النفيعي رئيس النادي الأهلي صرف راتبين من المتأخرات للاعبين هذا الأسبوع”.