وكيل أحمد العكايشي يكشف حقيقة شكوى اللاعب ضد نادي الاتحاد (صورة)

نفى أنيس بن ميم وكيل أعمال مهاجم نادي الاتحاد السعودي، أحمد العكايشي، ما راج عن تقديم موكله شكوى ضد ناديه؛ للحصول على مستحقاته المتأخرة، مشددًا على أن ذلك من وحي الخيال، وأنه لا يعلم المغزى من تسريبه.

وشدد وكيل أعمال اللاعب على أن تفكير العكايشي منصب تمامًا على المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيصلي، ويريد أن يفرح بالكأس الغالي مع جماهير العميد.

وقال وكيل اللاعب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أستغرب منذ يومين وجود خبر أنه أحمد العكايشي قدّم شكوى بالنادي؛ من أجل تأخر النادي في تسليمه مستحقاته، هذا الخبر من وحي خيال من سرّبه ولا أدري لمصلحة من تطلع هكذا أخبار، أحمد كل تفكيره منصب على النهائي ويبغى يفرح ويفرح الجمهور بالكأس الغالي”.

وتابع: “نحن نتعامل مع أشخاص محترمين، كلمتهم ميثاق شرف بالنسبة لنا، نحن نرتب معسكر فريق الاتحاد في تونس منتظرينهم ينورونا. هما بين أهاليهم وفي بيوتهم”.

وكانت أنباء قد تحدثت عن أن اللاعب قد اشتكى الاتحاد للجنة شؤون اللاعبين؛ للحصول على مستحقاته المتأخرة وهو ما نفاه وكيل أعمال اللاعب.