الاتحاد السعودي يُعلن ترشيحات جوائز “الأفضل” للموسم الرياضي المنتهي (صورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت، اليوم الجمعة، أسماء المرشحين لجوائز الموسم الرياضي، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الحفل المقررة إقامته في 24 أبريل الجاري.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى كلًا من: محمد العويس (الأهلي)، وعبدالله المعيوف (الهلال)، وعز الدين دوخه (أحد)، وفواز القرني (الاتحاد)، ومصطفى ملائكة (الفيصلي).

أما قائمة أفضل ظهير، فشملت: ياسر الشهراني، ومحمد البريك (الهلال)، وسلطان الغنام (الفيصلي)، ومنصور الحربي وسعيد المولد (الأهلي).

وجاء في قائمة أفضل مدافع، الخماسي: محمد جحفلي، وأسامة هوساوي (الهلال)، ومعتز هوساوي (الأهلي)، وإيغور روسي (الفيصلي)، وبرونو أوفيني (النصر).

وفي مركز لاعب الوسط يتنافس كلٌّ من: جهاد الحسين (التعاون)، وكارلوس فيلانويفا (الاتحاد)، وعبدالله عطيف وسلمان الفرج (الهلال)، بالإضافة إلى ساندرو مانويل لاعب الفتح.

ويتصدر لاعب الفيحاء روني فيرنانديز قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في السعودية، إلى جانب زميله دانيلو أسبريلا، ولويس غوستافو (الفيصلي)، ومهند عسيري (الأهلي) وجوناثان بينيتيس (الباطن).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب واعد كل من: تركي العمار، وعبدالله الخيبري (الشباب)، وحامد الغامدي (الاتفاق)، وفهد الجميعة (النصر)، وطارق محمد (الاتحاد).

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني، وجود مدرب وطني واحد هو سعد الشهري، الذي حقق نتائج مميزة مع الاتفاق وقاده إلى المربع الذهبي، إلى جانب سيرجي ريبروف (الأهلي)، وفتحي الجبال (الفتح) وخوسيه سييرا (الاتحاد) إضافة إلى فوك رازوفيتش (الفيصلي).