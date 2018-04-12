هكذا احتفل تركي آل الشيخ مع جماهير نادي الهلال بلقب الدوري السعودي (فيديو)

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، مع جماهير نادي الهلال السعودي بتحقيق لقب دوري المحترفين، خلال مراسم التتويج.

وقبل تسليم كأس الدوري لنادي الهلال، أمسك آل الشيخ هاتفه وقام بإضاءة الكشاف الخاص به كما فعلت الجماهير.

واحتفلت جماهير نادي الهلال السعودي بإحراز لقب دوري المحترفين السعودي، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقها أمام الفتح، في الجولة الختامية، بعد أن قامت الجماهير الهلالية بإضاءة الكشافات في إشارة للتعبير عن فرحتها.

معالي المستشار تركي آل الشيخ يحتفل مع الجماهير الهلالية بلقب الدوري@Turki_alalshikh #دوري_بلس pic.twitter.com/ibqFOKupQ9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

وأحرز نادي الهلال لقب الدوري السعودي بعد فوزه 4/1 على منافسه الفتح في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي، على استاد جامعة الملك سعود.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 56 نقطة في الصدارة، متفوقًا بنقطة وحيدة عن منافسه الأهلي الذي تغلب 1/0 على أحد ليحل في مركز الوصيف.

وهذا اللقب الخامس عشر للهلال في بطولة الدوري السعودي والثاني على التوالي، علمًا أنه تفوق الموسم الماضي على الأهلي أيضًا.

ويمثل التتويج بلقب الدوري تعويضًا لجماهير الهلال عن الفشل الآسيوي، إذ ودّع الزعيم البطولة من دور المجموعات.