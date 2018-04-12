ترتيب الدوري السعودي النهائي لعام 2017/2018‎

احتفظ نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي بعد أن اكتسح منافسه الفتح 4/1 في الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي.

وسجل الهلال 4 أهداف عبر السوري عمر خربين (ثلاثية) والمغربي أشرف بنشرقي، ليحصد اللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، ويتفوق على منافسه الأهلي.

وتغلب الأهلي 1/0 على أحد ليبقى في المركز الثاني للموسم الثاني على التوالي.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 56 نقطة في الصدارة ويأتي الأهلي ثانيًا بـ 55 نقطة.

ويأتي نادي النصر في المركز الثالث بعد أن حصد 44 نقطة، وفي المركز الرابع يحل الاتفاق وفي جعبته 36 نقطة.

وفي ذيل الترتيب يقبع أُحد وفي رصيده 18 نقطة، ومن بعده يأتي الرائد برصيد 24 نقطة، ويلعب الفريقان ملحق الصعود والهبوط مع فريقين من دوري الدرجة الأولى.