مباراة الهلال والفتح.. الوليد بن طلال يحضر إلى محيط ملعب الرعب (فيديو)

شهدت مباراة الهلال والفتح التي تقام مساء اليوم الخميس، حضور عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال وحفيداته.

واستقبل الوليد، رئيس مجلس إدارة النادي الأمير نواف بن سعد قبل أن يأخذ مكانه في المدرجات.

عضو شرف الهلال الامير الوليد بن طلال يتواجد في محيط الرعب ???????? pic.twitter.com/WSaCEN4Pse — المدرج الهلالي (@Almodrjalhilali) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

وكان الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي، قد وعد اللاعبين بمكافآت مادية ضخمة تصل إلى 4 ملايين ريال، في حال حصولهم على لقب الدوري السعودي.

وقال الوليد في تغريدة صغيرة: “زرت معسكر الهلال وأعلن مكافأة اللاعبين والجهازين الفني والإداري بـ ٤ مليون ريال”.