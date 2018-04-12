نادي الاتحاد يتلقى خسارة مفاجئة من الرائد في ختام الدوري السعودي (فيديو)

أنهى نادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في المركز التاسع بعد خسارته المفاجئة 3-1 أمام مستضيفه الرائد، بينما عدّل النصر تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه القادسية في ختام المسابقة، اليوم الخميس.

وتلقى الاتحاد، الذي فاز باللقب لآخر مرة في موسم 2008-2009، الخسارة التاسعة في 26 مباراة عندما افتتح إسماعيل بانجورا ثلاثية الرائد في الدقيقة 51 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن المصري محمود عبد المنعم (كهربا) أدرك التعادل سريعًا للاتحاد بعدها بخمس دقائق.

ووضع زياد الصحفي مدافع الاتحاد الهدف الثاني للرائد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67، قبل أن يضيف المصري محمود عبد الرازق (شيكابالا) الهدف الثالث للرائد من ركلة حرة خدعت فواز القرني حارس الاتحاد وهزت شباكه.

وسيخوض الرائد صاحب المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة وأُحد متذيل الترتيب مواجهة فاصلة مع صاحبي المركزين الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ لتحديد المتأهلين إلى دوري المحترفين.

وصعد أول وثاني دوري الأمير محمد بن سلمان إلى دوري الأضواء بعد زيادة عدد أنديته إلى 16 ناديًا من الموسم المقبل.

واحتفظ النصر بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة بفضل هدفي فراس البريكان والمغربي محمد فوزير في الدقيقتين 67 و87، بعد تقدم القادسية بهدف للبرازيلي جورجينو دي مورا.

وظل القادسية في المركز 12 برصيد 25 نقطة، ليضمن البقاء في دوري الأضواء دون خوض مباريات فاصلة.

وتغلب الاتفاق 3-2 على ضيفه التعاون ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع متفوقًا بفارق الأهداف عن الفتح، الذي يلتقي مع الهلال في مباراة مصيرية لحامل اللقب، بينما أنهى التعاون المسابقة في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

وفي باقي المباريات تعادل الفيصلي 2-2 مع الشباب، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس مقابل 31 نقطة للشباب في المركز العاشر.

وتعادل الباطن 1-1 مع ضيفه الفيحاء، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز 11 مقابل 34 نقطة للفيحاء في المركز الثامن.