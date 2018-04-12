هدف مباراة الأهلي وأحد.. ليونادور دي سوزا يتقدم لـ”الراقي” (فيديو)

تقدم البرازيلي ليونادور دي سوزا مهاجم النادي الأهلي السعودي بهدف نظيف لصالح فريقه أمام أحد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي.

وأحرز دي سوزا الهدف من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس أحد.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة في حسم لقب الدوري السعودي أمام ضيفه أحد، مساء الخميس، في استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية “الشرائع” بالجولة السادسة والعشرين لدوري المحترفين السعودي.

ولا يملك لاعبو الأهلي الفرصة بين أقدامهم فمهمتهم مرتبطة بالهلال المتصدر الذي يبحث عن التتويج بالبطولة خلال مباراته الأخيرة أمام الفتح والفوز يكفل له ذلك.

ويحتل الهلال الصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 52 نقطة ويحتل أحد المركز الأخير برصيد 18 نقطة.