ما أسباب إقالة ماهر الكنزاري قبل مباراة الأهلي ضد أُحد في دوري المحترفين السعودي؟‎

قال نادي أُحد المنافس في دوري المحترفين السعودي إنه أقال مدربه التونسي ماهر الكنزاري قبل دقائق من مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

ونقلت شبكة KSA SPORTS عن بدر العياضي أحد أعضاء إدارة أُحد قوله:”تمت إقالة المدرب من يوم أمس نظرًا لسوء النتائج، كذلك تصريحه الإعلامي الذي تمنَّى فيه فوز الأهلي بالدوري”.

ويلتقي أُحد مع الأهلي في الجولة الأخيرة، ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، وانتظار نتيجة مباراة الهلال والفتح.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز مع تعادل أو خسارة الهلال أمام الفتح للتتويج بلقب الدوري السعودي.

في حين يحتاج الهلال إلى الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وأُحد للتتويج بلقب الدوري.

ويقبع أُحد في المركز الأخير على لائحة الترتيب، ويلعب في ملحق الصعود والهبوط.