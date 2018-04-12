اختيار 24 أبريل موعدًا لحفل جوائز الموسم الرياضي بالاتحاد السعودي لكرة القدم

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، 24 أبريل الجاري موعدًا لإقامة حفل جوائز الموسم الرياضي.

ومن المقرر أن ينطلق التصويت غدًا الجمعة عبر تطبيق دوري بلس.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر تويتر:”حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء 24 أبريل الجاري موعدًا لإقامة حفل جوائز الموسم الرياضي بعد أن أنهت اللجنة المعنية بوضع شروط الجائزة ومعاييرها تحت إشراف اللجنة الفنية وسينطلق التصويت غدًا الجمعة عبر تطبيق دوري بلس”.

????| حدد #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم يوم الثلاثاء 24 أبريل موعدًا لإقامة حفل #جوائز_الموسم_الرياضي، بعد أن أنهت “اللجنة المعنية بوضع شروط الجائزة ومعاييرها” عملها بإشراف #اللجنة_الفنية؛ وسينطلق التصويت في تمام السادسة من مساء يوم غدٍ الجمعة عبر تطبيق #دوري_بلس.. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٢ أبريل، ٢٠١٨

وكان الاتحاد السعودي قرر إقامة حفل خاص بتوزيع الجوائز في نهاية الموسم الكروي الحالي، وتشمل الجوائز أفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل ظهير، وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب واعد وهداف الدوري وأفضل مدرب والفريق المثالي بالإضافة إلى أفضل جمهور.