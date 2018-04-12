الأمطار تتساقط على محيط الرعب قبل مباراة الهلال والفتح (فيديو)‎

شهد ملعب جامعة الملك سعود، معقل نادي الهلال، هطول الأمطار قبل ساعات قليلة من مباراة الزعيم أمام الفتح، في الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لهطول الأمطار على الملعب الذي تطلق عليه جماهير العين لقب محيط الرعب وهو الذي يستضيف المباراة التي قد تشهد تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

وتأمل جماهير الزعيم ألا يؤثر هطول الأمطار على أرضية الملعب؛ الأمر الذي ينعكس على مجريات اللعب، خاصة أن الهلال بحاجة إلى الفوز لضمان اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وأحد في نفس التوقيت.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الثاني الذي يأمل بتعثر الهلال وتحقيق الفوز على أحد للتتويج باللقب.

والهلال هو حامل لقب الموسم الماضي؛ عقب تفوقه أيضًا على الأهلي.

????| هكذ هي الأجواء في محيط الرعب قبل لقاء الحسم. pic.twitter.com/QtNADw6UJ7 — اخبار الهلال (@hilalstuff) April 12, 2018

الأجواء الآن في ملعب ستاد جامعة الملك سعود. pic.twitter.com/2hoTJjeLfL — اخبار الهلال (@hilalstuff) April 12, 2018

اجواء ملعب #الهلال بكامل استعداداته للقاء الفتح pic.twitter.com/uPUU0aLa9t — سلطان السالم (@sultanalsalem20) April 12, 2018