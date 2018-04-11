تغريم عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي 200 ألف ريال لهذا السبب

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلزام لاعب النادي الأهلي عمر السومة بدفع غرامة (20,000 ريال)، لعدم حضوره لمنطقة اللقاءات السريعة الحصرية، أمام الهلال ضمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه أن تلك العقوبة جاءت بناء على المادة 63، وسيتم دفع البلغ لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورفض عمر السومة إجراء حديث مع قناة “إم بي سي برو” وهو ما يتنافى مع لائحة النظام الأساسي للدوري السعودي.

#لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام لاعب النادي #الأهلي عمر السومة بدفع غرامة (20,000 ريال)، لعدم حضوره لمنطقة اللقاءات السريعة الحصرية، أمام الهلال ضمن مسابقة #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/CjJJoQlSBY — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١١ أبريل، ٢٠١٨

من جهة أخرى قررت اللجنة إلزام مدير فريق نادي النهضة صلاح الدوسري بدفع غرامة (10,000 ريال)، لدخوله لأرضية الملعب في مباراة فريقه مع الطائي ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

#لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام مدير فريق نادي #النهضة صلاح الدوسري بدفع غرامة (10,000 ريال)، لدخوله لأرضية الملعب في مباراة فريقه مع الطائي ضمن مسابقة #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان لأندية الدرجة الأولى pic.twitter.com/x8RvDQWQTh — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وتم إيقاف لاعب فريق الفتح ساندرو منوال سانتوس مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة (20,000) ريال لقيامه بسلوك مشين باستعمال مرفقه بشكل عنيف في مباراة فريقه مع النصر ضمن مسابقة الدوري.