لماذا يصر كارينيو مدرب نادي النصر السعودي على ضم منير المحمدي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر عن أن المدير الفني للنادي، الأوروغوياني دانيال كارينيو، أبدى إصراره على ضم الحارس المغربي منير المحمدي لصفوف فريقه الموسم المقبل، بدلًا من الحارس الأوغندي الذي كانت تفاوضه الإدارة.

وبحسب تلك المصادر، فإن الرغبة الأكيدة لكارينيو هي ضم حارس نومانسيا الإسباني بعد مطالبات من مترجمه الخاص، المغربي الجنسية، إضافة لأن الحارس يجيد الإسبانية وهو ما سيسهل كثيرًا من تواصلهما.

إلى ذلك تأكد استغناء النادي عن الجزائري عبدالمؤمن جابو، حيث لن يفعّل النادي أفضليته في شراء عقد اللاعب الذي كان معارًا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ توجيهًا بتشكيل لجنة لتولي النظر في قضايا نادي النصر، والتي شهدتها مسيرة النادي خلال فترات الإدارات السابقة، والتحقيق مع أعضاء تلك الإدارات.