نفاد تذاكر مباراة الهلال والفتح الحاسمة للقب الدوري السعودي (صورة)

أعلنت شركة صلة الرياضية عن نفاد التذاكر الخاصة بمباراة الهلال والفتح في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس القادم.

وكتب حساب الشركة الرياضية على “تويتر”: نفدت جميع تذاكر لقاء الهلال والفتح باستثناء درجة المنصة الخاصة بالعوائل، وما زال بيعها مستمرًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتذاكر الهلال.

???? نفاد جميع تذاكر لقاء #الهلال والفتح بإستثناء درجة المنصة الخاصة بالعوائل؛ حيث مازال مستمر بيعها عبر الموقع الإلكتروني.

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???? https://t.co/e2lNzlXoOf pic.twitter.com/hgB151ekHp — صلة الرياضية (@SelaSport) ١٠ أبريل، ٢٠١٨

ويستضيف الهلال نظيره الفتح على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في ذات التوقيت الذي يواجه فيه النادي الأهلي، منافسه المباشر على اللقب، نادي أحد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز.

وبات نادي الهلال السعودي بحاجة إلى الفوز فقط؛ لضمان حصوله على اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي وأحد في نفس التوقيت.