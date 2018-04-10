بعدما انتشرت صورة انفعاله عليه.. عمر خربين يمزح مع محمد كنو قبل مباراة الهلال والفتح (فيديو)

تداول الجمهور الرياضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال السعودي، يمزح فيها مع زميله محمد كنو، بعدما أشار البعض لوجود خلافات بين اللاعبين.

وفسر البعض وجود خلاف بين الثنائي خربين وكنو، بعدما انتشرت صورة للاعب السوري يظهر فيها غضبه من الأخير؛ بعدما أضاع فرصة سهلة في الثواني الأخيرة لمباراة الهلال والأهلي الماضية بالدوري، كانت كفيلة بمنح الزعيم لقب الدوري دون الانتظار للجولة الأخيرة في مواجهة الفتح، يوم الخميس المقبل.

وكان كنو أهدر فرصة تسجيل هدف في آخر هجمة للهلال في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، وذلك عندما وجد نفسه على انفراد في مواجهة حارس الأهلي محمد العويس، ولو أحرزها لكانت كفيلة بحسم الدوري لصالح الهلال، وإدخال اللاعب التاريخ من أوسع أبوابه.

????- بعد انتشار صور تبين غضب خربين على كنو، هُنا خربين يظهر بفيديو يوضح به مدى قوة علاقة لاعبي #الهلال ببعضهم البعض ????????

دائماً وأبداً بيئة الهلال مختلفة.???? pic.twitter.com/9mWhmJqgM6 — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) April 9, 2018

وأظهر مقطع فيديو وصور جرى تداولها، كنو وهو يدخل في نوبة بكاء حادة؛ متحسرًا على إضاعة فرصة التسجيل، ويظهر اللاعبان محمد الشلهوب وعلي الحبسي يتجهان للاعب في محاولة لتهدئته.

ولكن يبدو أن خربين أراد قطع الطريق على المشككين بالعلاقة بينهما ونشر فيديو، اليوم الثلاثاء، وهو يمزح مع كنو ويوضح به مدى قوة علاقة لاعبي الهلال ببعضهم البعض.

خربين و بنشرقي بعد تضييع كنو فرصة الدوري . pic.twitter.com/nfqGhHQrj7 — اخبار الهلال (@hilalstuff) April 7, 2018

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مباراةً مهمة بين الهلال والفتح في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يوم الخميس المقبل.

لاعب الهلال عمر خربين يشتبك مع زميله في الفريق محمد كنو بعد ضياع فرصه هدف .. لقطه تتكرر مع عمر خربين للمره الثانيه والقنوات لم تذكرها #سحبه_عطيف_علي_النصر pic.twitter.com/KVbP3lXi1j — ناقد حر✍️ (@123K0775) April 9, 2018

ويدخل الزعيم اللقاء وهو لا بديل له عن الفوز لحصد الثلاث نقاط التي ستهديه لقب الدوري هذا الموسم، حيث أنه يحتل الصدارة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطةٍ واحدةٍ فقط عن الأهلي الوصيف بـ52 نقطة، والذي سيواجه أُحد في المباراة الأخيرة له في الدوري، وحال الفوز عليه، إذا تعادل “الموج الأزرق” مع الفتح أو خسر منه، فإن اللقب سيذهب إلى جدة، أما إذا انتصر نادي القرن الآسيوي فإن اللقب سيكون من نصيبه دون النظر لنتيجة مباراة الراقي في المدينة المنورة.