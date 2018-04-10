موعد مباراتي الهلال ضد الفتح والأهلي ضد أحد بالدوري السعودي

تأجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للجولة الأخيرة بعد تعادل الأهلي سلبيًا مع ضيفه الهلال المتصدر في لقاء قمة اليوم السبت الماضي.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 53 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن الأهلي ملاحقه المباشر.

ويستضيف الأهلي فريق أُحد بينما يخوض الهلال على أرضه-أيضًا- مواجهة أصعب أمام الفتح في الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل.

ويحتاج الهلال للفوز للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي بصرف النظر عن نتيجة مباراة الأهلي الذي يحتاج للفوز وخسارة أو تعادل الهلال.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد أحد والهلال ضد الفتح في توقيت واحد يوم الخميس المقبل الـ 12 من أبريل في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل على قنوات ksa sports و mbc pro sports.

ولم تحدد القناتان بعد من سيعلق على المواجهتين.