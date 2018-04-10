نواف بن سعد يرد على غضب الجمهور من أسعار تذاكر مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو)

رد الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، على الغضب الكبير من قبل جماهير “الزعيم”، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الفتح، في الجولة الأخيرة للدوري السعودي، يوم الخميس المقبل، على أرض ملعب جامعة الملك سعود.

وكشف نادي الهلال عن أسعار تذاكر مباراته الحاسمة ضد نادي الفتح، في إطار لقاءات الجولة الـ26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: سعر تذكرة المقصورة 300 ريال، بينما سعر طرفي المقصورة 150 ريالًا.. أما سعر تذكرة مدرج خلف المرمى 25 ريالًا، بينما سعر تذكرة مدرج العائلات العادية 75 ريالًا، أما سعر تذكرة يسار المنصة أفراد 100 ريال، وسيكون سعر تذكرة المنصة أفراد 2000 ريال، أما المنصة عوائل فسعر التذكرة 1000 ريال، وسيكون سعر تذكرة المنصة البلاتينية (أ) 4000 ريال، بينما سيكون سعر تذكرة المنصة البلاتينية (ب) 3000 ريال.

وقال بن سعد في تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين: “أكرر على جمهور الهلال دعم ناديهم في المباراة المقبلة، وفي نقطة تحدثوا عنها وهي غلاء أسعار التذاكر، وما أحب أن أوضحه أن استاد الجامعة يحمل 22 ألف مشجع، واستاد الملك فهد لما تقام فيه مباريات كبيرة يسع 3 أضعاف هذا الرقم، وبالتأكيد راعينا أن نصف العدد يكون بمبلغ مخفض وأي مشجع يقدر يدفع 25 ريالًا حتى 30 ريال هذا ما يخص الواجهة وخلف المرمى، وراعينا أن المقصورة والعائلات من 1000 ريال إلى 4000 وهي 40 كرسيًا فقط وهو مجال مفتوح”.

وأضاف: “وصلتنا أيضا شكاوى بما يخص التذاكر التي تباع في السوق السوداء، ولكن هذه ليست مسؤوليتنا ولكن في جهات أخرى تقدر تتابعها، وهذا أمر موجود في العالم كله وليس في بلدنا فقط”.

وشدد: “ومثل ما الإدارة محترمة نادي الفتح وإدارته ولاعبوه، فأؤكد للاعبين والجمهور أن الدوري لم يحسم بعد، علينا أن نتوقع أن الفتح سيكون قويا ولكن هدفنا الفوز، ولا ينفع أي مباركة وأننا توجنا بالدوري هذا غير صحيح، علينا أن نعمل كل جهدنا لكي نفوز في المباراة لكي نستحق التتويج إداريًا وفنيًا ولاعبين وجماهير”.

ويكفي الهلال الفوز في هذا اللقاء لحسم لقب الدوري رسميًا بعيدًا عن أي حسابات أخرى، فيما التعادل أو الخسارة ستدخل في حسابات معقده تعتمد على نتيجة الأهلي مع أحد.

???? – الأمير نواف بن سعد يتحدث حول تجديد عقود " عطيف و العابد و الشهراني " و يوجه رسالة إلى جماهير الزعيم pic.twitter.com/MgKSQ2ltMF — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) April 9, 2018

وعن تجديد عقود أبرز لاعبيه، عبدالله عطيف ونواف العابد وياسر الشهراني، قال: “الحمدلله استطعنا التجديد مع 3 من أهم اللاعبين في المنتخب وليس الهلال فقط، ونعرف حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، على الأندية وهو ما سيعود بالنفع على المنتخب بالطبع، والهلال حظي بدعم مميز من معالي الرئيس وآخرها المساهمة في تجديد عقود 3 لاعبين مهمين جدًا في الهلال”.

وعن وجود تنسيق بين هيئة الرياضة لتجديد اللاعبين أو التواصل مع نجوم الفريق، قال نواف بن سعد: “بالتأكيد معالي رئيس الهيئة حريص على اللاعبين كما تحرص إدارة الهلال عليهم أيضًا، وكان يوجد تنسيق وتم تبليغ تركي آل الشيخ باللاعبين المهمين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء وهم في المنتخب، وهناك اهتمام وتنسيق كامل مع الهيئة”.

وأضاف: “أشكر معالي رئيس الهيئة، ولا بد أن يعرف جمهور الهلال أن تركي آل الشيخ يقف مع نادي الهلال كما يقف مع الأندية الأخرى، وله مواقف كبيرة جدًا مع نادي الهلال”.

وبشأن وجود مشاكل مع تركي آل الشيخ، شدد بن سعد: “هذا الكلام غير صحيح.. لاتوجد أي مشاكل مع رئيس الهيئة العامة للرياضة، والاتصال يوميًا لم ينقطع، وأنا أعتبره أخًا بغض النظر عن المنصب، ودائمًا ما يُقدم النصائح”.