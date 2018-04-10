عمر السومة يكشف كواليس أزمته في مباراة الأهلي والهلال.. والسبب الذي قد يدفعه للرحيل (فيديو)

كشف عمر السومة، نجم النادي الأهلي السعودي، عن كواليس أزمته في مباراة فريقه أمام الهلال، بالجولة الماضية للدوري السعودي وخروجه غاضبًا عقب استبداله، وحقيقة مشادته مع المدير الفني ريبروف.

وكان السومة خرج غاضبًا، لحظة استبداله، في الشوط الثاني، من لقاء فريقه في قمة الدوري السعودي أمام ضيفه الهلال، السبت الماضي، وتفوه ضد مدربه قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس.

وقال السومة في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”، إثر اجتماعه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مساء الاثنين، لتهدئة الأجواء: “لم يحدث أي مشادة بيني وبين المدرب سيرجي ريبروف، وأتمنى أن يقبل اعتذاري بعد أن تم إنهاء المشكلة”.

وأضاف: “أشكر المستشار تركي آل الشيخ على هذه الاستضافة ومنحي جزءًا من وقته، هو قام بحل بعض الأمور الخاصة التي تواجهني، واعتذرت له بسبب تصرفي الأخير في مباراة الهلال”.

وتابع: “أوضحت للمستشار تركي رغبتي في البقاء بنادي الأهلي والدوري السعودي، فعلاقتي بالنادي قوية جدًا، ولا أستطيع الحياة خارج مدينة جدة، وتبقى في عقدي 3 سنوات، ولا أفكر في الرحيل”.

وعن ما تردد حول وجود مشكلة بينه وبين طارق كيال، نائب رئيس الأهلي، شدد: “شهادتي مجروحة في كيال، وهو دائمًا يقدم المساعدة لي ولكل اللاعبين، ولن أرحل من الأهلي إلا إذا اقتنعت الإدارة والجماهير بعدم قدرتي على العطاء”.

وعن أسباب غضبه من التغيير في مباراة الهلال، التي انتهت بالتعادل السلبي، أكد: “كنت أتمنى عدم استبدالي لحاجة الفريق لثنائي هجوم، وكل المحللين استهجنوا هذا التغيير، ولا أعلم بماذا كان يفكر المدرب حينها”.

وأكمل: “كنا في أمَس الحاجة لإحراز الهدف وتغيير طريقة اللعب، وهذا ما كنت أنتظره مثلما كان يفعل المدرب السابق كريستيان غروس، الذي كان يدفع بثنائي في خط المقدّمة عندما نكون متعادلين في أي مباراة”.

نجم #الأهلي السعودي عمر السومة عبر حسابه بتويتر: تشرفت بمقابلة الرجل الأول للرياضة السعودية معالي تركي آل الشيخ . أسعدتني المقابلة كثيراً لاهتمامه بالرياضيين جميعاً ودعمهم .. وشخصياً شاكر لدعمه لي ⁦ pic.twitter.com/bdKWXWVTST — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) April 9, 2018

وشدد: “أخطأت في رد فعلي تجاه ريبروف، وأعتذر للجماهير الأهلاوية كافة، لكن ما أثير عن اعتدائي عليه غير صحيح، وكل ما في الأمر أني رفضت مصافحته بعد اللقاء، واعتذرت له، وسأكرر اعتذاري وأتمنى أن يقبله”.

وكشف هداف الدوري السعودي خلال المواسم الثلاثة الماضية، أن هناك مشادة ساخنة حدثت بينه وبين بعض لاعبي الفريق عقب المباراة، على خلفية ما بدر منه، موضحًا سبب عدم مغادرته من الاستاد مع اللاعبين.

وأوضح السومة: “لم أترك الملعب أثناء المباراة كما قيل، وتابعت مجرياتها في غرفة تبديل الملابس، ومغادرتي بالسيارة بعد انتهاء اللقاء أمر طبيعي، وهذا هو المعتاد دائمًا”.