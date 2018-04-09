الرباط الصليبي يضرب مدافع نادي الاتحاد

تعرض بدر النخلي مدافع نادي الاتحاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي ستغيبه عن العميد حتى منتصف مباريات الدوري الأول من مسابقة الموسم المقبل.

وكشف نادي الاتحاد، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع الفريق والتي أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وقال الاتحاد: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الفريق الأول لكرة القدم بدر النخلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وحسب الخطة العلاجية سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي أولي بعده ستتحدد الخطوة التالية”.

وشارك النخلي في 15 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، كان آخرها لقاء الاتفاق قبل يومين وخرج مع نهاية الشوط الأول من المباراة متأثرًا بالإصابة.