بعد اجتماعه مع تركي آل الشيخ.. عبدالله عطيف يجدد عقده مع نادي الهلال

قال عبدالله عطيف لاعب نادي الهلال السعودي، إنه سيجدد عقده مع الزعيم لمدة 3 مواسم، وذلك في لقاء جمعه مع تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة.

وكان عطيف قريبًا للغاية من التوقيع مع النصر، حسب مصادر داخل إدارة العالمي، إلا أن مسؤولي الهلال استنجدوا بآل الشيخ الذي جلس مع اللاعب ووجهه بالذهاب لرئيس الهلال والتجديد للزعيم 3 مواسم.

ودخل عبدالله عطيف الفترة الحرة من عقده، وكان يرفض التجديد للهلال إلا بشروطه المادية التي لم تلقَ قبول الهلاليين حتى تدخل تركي آل الشيخ.

ويأتي هذا الخبر السار لجماهير الهلال قبل آخر مباراة في الدوري السعودي أمام الفتح، والتي يعني الفوز فيها الحفاظ على لقب الدوري السعودي.