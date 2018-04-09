عمر السومة يؤكد بقاءه في النادي الأهلي السعودي بعد لقائه مع تركي آل الشيخ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي، عقب اجتماعه مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يؤكد خلاله بقاءه في “الراقي”.

وظهر السومة في الفيديو برفقة تركي آل الشيخ، والذي سأله: “هل سترحل إلى الوحدة الإماراتي أو لا؟”، ليجيبه السومة: “لا، أنا باق بالأهلي والدوري السعودي”.

وكان رجاء الله السلمي، وكيل هيئة الرياضة، أكد، أمس الأحد، أن المستشار تركي آل الشيخ، سيستقبل السومة، ونائب رئيس الأهلي طارق كيال، في مكتبه من أجل حل قضيته.

رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ

يتدخل و يحل مشكلة عمر السومة مع الأهلي pic.twitter.com/Tuqm0LNGFA — موجز الأخبار ???????? (@KSA24) April 9, 2018

وأضاف السلمي: “السومة واحد من اللاعبين الذين أثروا المسابقة السعودية في السنوات الماضية، ومعالي المستشار حريص جداً على بقائه بالنادي الأهلي”.

وأشار، إلى أن اللقاء سيستهدف حل المشاكل التي أثرت على مستوى اللاعب، مؤكداً أن هيئة الرياضة مستعدة لدعم كل اللاعبين الذي يُثرون المسابقة السعودية.

معالي المستشار تركي ال الشيخ مع نائب الرئيس طارق كيال و العقيد عمر

السومة وشكره لمعالي المستشار على

كل ماقدمة لحل المشكلة ..#الأهلي pic.twitter.com/nhE3GTyEIY — وليد سعيد (@Rabanalsafena) April 9, 2018

وتابع: ” رئيس الهيئة العامة للرياضة رأى أن تصرف المدرب ريبروف مستفز، وعصبية اللاعب كانت من أجل حرصه على البقاء لمساعدة فريقه”.

ووصلت العلاقة بين السومة وإدارة فريقه، لطريق مسدود، بعد الأزمة التي نشبت بين اللاعب ومدربه، خاصة بعد اعتراضه غير اللائق على تغييره، يوم السبت، في مواجهة الهلال، بالدوري السعودي.