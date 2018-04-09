أنباء عن منع رئيس لجنة الحكام السعودية مارك كلاتنبيرغ من السفر

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن النيابة العامة أصدرت، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بمنع رئيس لجنة الحكام، مارك كلاتنبيرغ، من السفر، لعدم التزامه بالتواجد في جلسات التحقيق لقضية رد الاعتبار التي رفعها ضده الحكم السابق محمد سعد بخيت.

وقال الإعلامي مبارك الشهري عبر حسابه الشخصي على تويتر: “حصرياً ورسمياً، أصدرت النيابة العامة اليوم قراراً يقضي بمنع رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرغ من السفر، لعدم التزامه بالتواجد في جلسات التحقيق لقضية رد الاعتبار التي رفعها ضده الحكم السابق محمد سعد بخيت”.

???? حصرياً و رسمياً :

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اصدرت النيابة العامة اليوم قراراً يقضي بمنع رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرج من السفر وذلك لعدم إلتزامه بالتواجد في جلسات التحقيق لقضية رد الاعتبار التي رفعها ضده الحكم السابق محمد سعد بخيت pic.twitter.com/MxAkHeXEPN — مبارك الشهري (@Mubark_m9) April 9, 2018

وكان اتحاد كرة القدم السعودي قرّر إيقاف الحكم الدولي السابق محمد سعد بخيت البقمي، وكف يده عن العمل في عضوية لجنة الحكام في أكتوبر من عام 2017 بناء على التقرير الذي قدّمه كلاتنبيرغ إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، المتضمن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قِبل المذكور.

وكان الحكم الإنجليزي الشهير، مرشحاً لإدارة مباراة الكلاسيكو السابقة بين الأهلي والهلال قبل أن يرفض الأهلي إسناد المباراة له وتعيين حكم أوروبي آخر، وهو ما حدث.