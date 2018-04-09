فهد المولد: أبكي عندما أشاهد مباريات نادي الاتحاد.. وسأشارك أساسيًا مع ليفانتي قريبًا (فيديو)

أعرب الدولي السعودي فهد المولد، والمعار إلى ليفانتي الإسباني من نادي الاتحاد، عن سعادته بدخوله قائمة الـ18 لفريقه أمام لاس بالماس، والتي انتهت لصالحهم (2-1)، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، مشددًا على أن هذا الأمر تمهيد لمشاركته في المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية: “الحمدلله الاحتراف حلم لأي اللاعب، وتواجدي في قائمة الـ18 مؤشر جيد لي وأعتقد أن هذا تمهيد لتواجدي دخل المستطيل الأخضر، والمدرب يعرف قدراتي ويتكلم معي دائمًا، وأنا الحمدلله أشتغل في التدريبات بشكل قوي، ويجب أن أشكر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، على تواصله معي دائمًا، وما حدث هو بداية الخيط والأيام المقبلة الخير يكون أكثر”.

وعن تقييمه لتجربته حتى الآن، شدد: “أنا عشت معهم قرابة الشهرين ونصف الشهر حتى الآن، يمكن هي اللغة الإسبانية صعبة قليلًا وتواصلي معهم حتى باللغة الإنجليزية فيه صعوبة، ولا يوجد فارق كبير بيننا وبينهم ولو تواجدت في بداية الموسم كنت شاركت معهم بالتأكيد، وأنا تحت أمر المدرب في أي وقت يحتاجني”.

وتابع: “التدريبات هنا قوية وهذا استفدنا منه لصالح المنتخب السعودي، ولكن اللاعب يحتاج للتواجد داخل المستطيل الأخضر، والحمدلله قاتلت وتواجدت في قائمة الـ18 والفرحة الأكبر هي مشاركتي أساسيًا”.

وعن فريق الاتحاد، أكد لاعب المنتخب السعودي: “وصلت لدرجة أنني عندما أشاهد مباريات الاتحاد أبكي من اشتياقي للعودة واللعب معه، لكنني دخلت في تحدٍ لإثبات نفسي هنا، وأعد المستشار تركي آل الشيخ وزملائي في الاتحاد والمنتخب الذين يساندونني باستمرار، أن أكون عند حسن ظنهم”.