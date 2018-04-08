استقبال جماهيري حاشد لكارينيو مدرب نادي النصر السعودي الجديد (فيديو وصور)

وصل الأوروغوياني كارينيو مدرب نادي النصر السعودي الجديد، إلى العاصمة الرياض قادمًا من دبي للتوقيع الرسمي مع النادي وسط استقبال حاشد من جماهير النادي.

أزاح نادي النصر السعودي الستار رسميًا عن تعاقده مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بعد إقالته من تدريب الشباب مطلع الشهر الجاري، في تجربته الثانية مع الفريق العاصمي، عقب أولى حقق خلالها نجاحًا باهرًا.

وسيتسلم كارينيو تدريب النصر خلفًا للكرواتي كرونوسلاف يورسيتش الذي تنتهي مهمته مع النصر بنهاية الموسم الجاري، حيث سيلعب النصر أمام القادسية في آخر مبارياته تحت قيادة يورسيتش.

????||

عبر حساب #النصر الرسمي في سناب شات ..

جماهير #الوفاء تستقبل مدرب #العالمي دانييل كارينيو .. pic.twitter.com/sqyUa6Mqeb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٨ أبريل، ٢٠١٨