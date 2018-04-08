رسميًا.. نادي النصر يشارك في البطولة العربية للأندية

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأحد رسميًا مشاركته في البطولة العربية للأندية التي ستُقام في أغسطس المقبل.

وكتب سعود آل سويلم رئيس نادي النصر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيشارك نادي النصر في بطولة كأس العرب للأندية بدعوة كريمة من الاتحاد العربي، وأشكر أخي معالي رئيس الاتحاد العربي تركي آل الشيخ على دعمه الكبير للبطولة والأندية السعودية المشاركة.

وبذلك ينضم النصر إلى أندية: الهلال، والأهلي، والاتحاد، السعودية، التي أعلنت مشاركتها في البطولة، إلى جانب أندية: الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، من مصر، والعين، والجزيرة والوصل، من الإمارات.

وسيحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، إضافة إلى توزيع جوائز مالية على كل الفرق المشاركة بحسب تأهلها للأدوار المختلفة في البطولة.

وتُقام بطولة 2018 بنظام الذهاب والإياب، وخروج المغلوب، على أن تُجرى قرعة دور الـ 32 منتصف، أو أواخر إبريل الحالي على أقصى تقدير، وأن تُقام مباراة الذهاب في دور الـ 32 شهر أغسطس المقبل، والإياب في ديسمبر، بينما تختتم البطولة بالدور النهائي في شهر أبريل 2019.

والترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة بفوزه على الفيصلي الأردني بنتيجة 3/2 في المباراة النهائية.

في سياق متصل وصل المدرب الأوروغواياني دانيال كارينيو الرياض.

وكان في استقبال كارينيو أحمد الغامدي، وحمود الشهري، ومعيض العتيبي، إلى جانب عدد كبير من مشجعي النصر،

وأعلن النصر قبل أيام تعيين كارينيو مدربًا للفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بعد إقالته من تدريب فريق الشباب مطلع الشهر الجاري، في تجربته الثانية مع الفريق العاصمي، عقب تجربة أولى حقق خلالها نجاحًا باهرًا.

وقد قاد كارينيو النصر إلى التتويج بلقبي الدوري السعودي، وكأس وليّ العهد العام 2015.