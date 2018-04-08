للمرة الأولى.. تجهيز نسختين من كأس الدوري السعودي لتقديمه إلى الفائز

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، تجهيز نسختين من كأس الدوري المحلي لتقديمه للفريق الفائز، للمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين.

ويملك نادي الهلال فرصتَي الانتصار في مباراة الخميس المقبل، أمام الفتح على ملعبه في الرياض، دون الالتفات إلى لقاء الأهلي وأحُد في مكة المكرمة، الذي سينطلق في توقيت متزامن، أو يعانق الفريق الأزرق لقبه الـ15 في الدوري بمجرد تعثر منافسه الأهلي صاحب النقاط الـ52.

وتأجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للجولة الأخيرة، بعد تعادل الأهلي سلبيًا مع ضيفه الهلال المتصدر في قمة السبت الماضي.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 53 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن الأهلي ملاحقه المباشرة.

ويستضيف الأهلي فريق أحُد بينما يخوض الهلال على أرضِه أيضًا مواجهة أصعب أمام الفتح في الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل.

ويحتاج الهلال الفوز للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، بصرف النظر عن نتيجة مباراة الأهلي الذي يحتاج الفوز وخسارة أو تعادل الهلال.