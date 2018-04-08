بعد أنباء رحيله.. جمهور النادي الأهلي السعودي ينتفض للدفاع عن عمر السومة

في ظل تقارير عديدة تتحدث عن قرب رحيل السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي، عن الفريق الفترة المقبلة بعدما وصلت العلاقة بينه وبين إدارة النادي لطريق مسدود، خاصة بعد اعتراضه غير اللائق على تغيير، يوم السبت، في مواجهة الهلال، بالدوري السعودي، قرر جمهور “الراقي” الدفاع عنه.

ودشن جمهور النادي الأهلي هاشتاغًا باسم “#السومة_ثابت_والبقية_راحلون”، للدفاع عن اللاعب ضد ما سمّوه وجود مؤامرة لإجباره على الرحيل عن الفريق.

وكان السومة عبّر عن غضبه بعد قرار استبداله في الدقيقة الـ 70 من زمن مباراة الهلال التي انتهت بالتعادل السلبي بالتلويح بيده، تجاه ريبروف، وهو يشير إلى رأسه، كأنه يسأله “كيف تفكر؟”، قبل أن يرفض الجلوس على دكة البدلاء ويغادر مباشرة إلى غرفة الملابس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا، يظهر فيه السومة غاضبًا وهو يستقل سيارة خاصة في طريقه إلى منزله عقب مباراة الهلال.

وترددت بعض الأنباء التي تفيد بحدوث مشادة بين اللاعب والمدرب في غرفة الملابس، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل بقية اللاعبين، ليخرج السومة من الغرفة غاضبًا ويطلب من الإداريين المتواجدين مع اللاعبين فسخ عقده والرحيل عن الأهلي.

#السومه_ثابت_والبقيه_راحلون

السومه لم يترك الأهلي بعد أن رسم خطة الموسم الجديد كما فعل كيال مع الزويهري

باسم ابوداوود انت مزهرية جلبوك لتنفيذ أجندتهم بمساعدة كيال

لكن بإذن الله أن مكركم يحيط بكم — أبوباسم ???????? (@abobasaim1400) April 8, 2018

ما حدث أمس أمام الهلال، كان تكرارًا لمشهد وقع أخيرًا بين الطرفين، ففي مباراة الرائد والأهلي يوم الـ 16 من مارس/آذار الماضي، تجسد المشهد نفسه، لكن بصورة أخف، واستطاعت إدارة الأهلي السيطرة على الأزمة حينها.

فبعد أن اطمأن ريبروف على نتيجة مباراة الرائد، قرر سحب السومة، ودفع بمهند عسيري مكانه، فخرج السومة من الملعب غاضبًا، وازداد غضبه على دكة البدلاء، عندما تدخل زملاؤه لتهدئته، حتى كل من في الملعب وخلف الشاشات، ظنوا أن السومة كان يشتبك مع زميله صالح العمري.

وقال المغرد محمد النمري: “عمر السومة قدم للأهلي ما عجز عنه كثير من نجوم الأهلي وعلى رأسهم من يرأس الأهلي اليوم، لاعب أحب النادي فلا تتراقصوا على وتر النادي أكبر، فالأهلي والسومة كالجسد والروح، ولاعبو الأهلي يعلمون قيمة عمر وهو يعلم مكانتهم وقيمتهم وقدرهم”.

٣-#السومه_ثابت_والبقيه_رحلون

• عمر السومة قدم لـ #الاهلي ماعجز عنه كثير من نجوم #الاهلي وعلى رأسهم من يرأس الاهلي اليوم ، لاعب أحب النادي فلا تتراقصوا على وتر النادي أكبر ، فالاهلي والسومة كالجسد والروح ، ولاعبوا الاهلي يعلمون قيمة عمر وهو يعلم مكانتهم وقيمتهم وقدرهم .. انتهى — محمد النمري (@mohammed_alnmri) April 8, 2018

هداف الدوري 3 مواسم متتالية ، 4 بطولات حسمها للفريق ، لاعب أسطوري

ويجيك سباك وإداري فاشل يحاربه ! هززززلت

#السومة_ثابت_والبقية_راحلون — ماجد المعبدي (@M_k_10) April 8, 2018

السومة اولا قبل الكيان

السومة هو المهم

السومة قبل الاهلي بعد افهموا يا ادارة الفلس

#السومه_ثابت_والبقيه_راحلون — Ahmed (@M_cfc8) April 8, 2018

#السومه_ثابت_والبقيه_راحلون

أحبتي عشاق أهلينا: السومة نجم أسطوري وعلامة بارزة في تاريخ نادينا ونحن منه وهو منّا إلى اعتزاله بحول الله???????? .

لذلك أتمنى أن نقفل الباب على كل من يريد استغلال السومة لتمرير حقده أو فشله أو الإيعاز لعمر بأنهم في صفة لغرض دنيء #يا_سومة_كلنا_عمر — خالد المطرفي (@khalid_almatrfi) April 8, 2018

علاقة الاهلي بعمر واضحه للجميع بس علاقته بادارة الاهلي عليها علامات استفهام بس ابوخطاب بنظري باقي والبقية راحلون #السومه_ثابت_والبقيه_راحلون — alshehri abdullah (@abdallah828) April 8, 2018