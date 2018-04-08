بعد اعتراضه غير اللائق أمام الهلال.. هل طلب عمر السومة رسميًا فسخ عقده مع النادي الأهلي السعودي؟

فتح محلل برنامج الخيمة على قناة “KSA SPORTS” النار على عمر السومة، لاعب النادي الأهلي السعودي، بسبب تصرفه، يوم السبت، في مواجهة الهلال، واعتراضه بشكل غير لائق على قرار استبداله من قبل المدرب سيرجي ريبروف.

وأظهر السومة غضبه عند الدقيقة 70 من مجريات الشوط الثاني لحظة إعلان الحكم الرابع التبديل الذي أجراه الأوكراني، معبرًا عن ذلك بإرساله لإشارات بيده وخروجه من ملعب المباراة دون مصافحة المدرب ريبروف.

وقام عمر السومة بإشارة تجاه مدربه تعني “أأنت مجنون؟”، وامتدت حالة الغضب إلى جماهير الأهلي التي أطلقت صفير الاستهجان ضد المدرب سيرغي ريبروف.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، أكدت أن السومة طلب فسخ عقده مع النادي في نهاية الموسم، بسبب المعاملة التي يتلقاها من المدرب الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اشتباكًا حصل بين السومة والمدرب ريبيروف في غرفة الملابس عقب نهاية لقاء الأهلي والهلال، وأن لاعبين الفريق تدخلوا وفضوا الاشتباك، ليقوم السومة بتوجيه الكلمات للجهاز الإداري ونائب الرئيس برغبته في فسخ عقده نهاية هذا الموسم في ظل استمرار ريبروف والمعاملة السيئة التي يجدها من قبلهم، لافتًا إلى أنهم شركاء في المعاملة التي يجدها من قبلهم ومن قبل المدرب.

وبحسب مصادر مطلعة، وفقًا للصحيفة، فإن هذه الحادثة تأتي بعد سلسلة من الأحداث الغريبة التي تعرض لها السومة خلال الفترة الماضية، ما أجبره على الاقتناع بأنها أشبه بتصفية حسابات معه، وأنه غير مرغوب به في النادي الأهلي، وعليه البحث عن نادٍ آخر.

وقال المحلل الرياضي، فهد الروقي: “لو صدر هذا التصرف من لاعب عادي قد لا يلقى له بالٌ، ولكن هذه أهم مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، وما ارتكبه خطأ والأهلي أكبر من السومة والكيانات إذا رضخت للاعبين معناها أنه كيان هش وضعيف مهما كان حجم اللاعب، والرضوخ بداية سقوط لهذا النادي، الناس تحترق وأنت تركت الملعب وخرجت أنت يهمك فقط نفسك، هل على رأسك ريشة”.

فهد الروقي – السومة طالب الرحيل من الأهلي ولكن هل ستوافق الإدارة على ذلك #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/MLT1jo85iM — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 7, 2018

فيما أشار، الناقد الرياضي، دباس الدوسري: “لما انضم للأهلي أصبح النجم الأول على مستوى الدوري السعودي والأكثر تأثيرًا، وهو العنصر المهم في تحقيق لقبي الدوري والكأس وكان لاعبًا مؤثرًا بأهدافه خلال المواسم الماضية، ورغم كل هذا لا يمكن أن نقبل منه تصرفه في مباراة الرائد أو أمس، وأتمنى يخرج من المشاكل التي يعاني منها ويقدم مباراة لمصلحته ومصلحة فريقه ومشكلته مع طارق كيال، ويرى أنهم من يتحكمون في المدرب”.

عمر السومه سحب عليهم ???????? pic.twitter.com/di8OGxQwI5 — هلالي ومودي عالي (@taloo157) April 7, 2018

ورفض مسؤولو النادي الأهلي، الموافقة على منح تصريح للقنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بالأمس بين الهلال والأهلي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وأصبح بسببها الهلال قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب الدوري .

دباس الدوسري – السومة أعاد الأهلي لبطولة الدوري ومشكلته مع طارق كيال مثل جروس #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/J1p6x6PUJu — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 7, 2018

وقال مراسل قناة KSA SPORTS في جدة عمار باحكيم أن قناته وقناة MBC PRO SPORTS وهما الناقلان الرسميان لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين طلبتا من إدارة نادي الأهلي، عقب نهاية مباراته مع الهلال، إجراء حوار مع المحترف السوري عمر السومة، لكن إدارة النادي رفضت طلبهما.