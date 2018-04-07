مباراة الأهلي والهلال.. محمد هنيدي يدعم “الزعيم” للتتويج بالدوري السعودي

علّق الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي، على تعادل الأهلي والهلال سلبيًا، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وانتهت قمة الأهلي والهلال بالتعادل السلبي، ليتأجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة بعدما ظل الفارق بينهما نقطة واحدة لصالح الهلال حامل اللقب اليوم السبت.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 53 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن الأهلي ملاحقه المباشرة.

ويستضيف الأهلي فريق أُحد، بينما يلعب الهلال على أرضه مع الفيحاء في الجولة الأخيرة يوم الخميس المقبل.

ونشر هنيدي فيديو لمشهد من فيلمه “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، معلقًا: “والله كان بدي أرقص بس ننتظر للجولة الأخيرة”، مذيلًا التغريدة بهاشتاغ “#الدوري_هلالي”.