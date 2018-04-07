جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الأهلي والهلال وفوز النصر على الفتح (صورة)

انتهت قمة الأهلي والهلال بالتعادل السلبي ليتأجل حسم لقب الدوري السعودي للجولة الأخيرة بعدما ظل الفارق بينهما نقطة واحدة لصالح الهلال، حامل اللقب، اليوم السبت.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 53 نقطة متفوقًا بنقطة واحدة عن الأهلي ملاحقه المباشر.

وفي وقت سابق اليوم، أحرز علي الزقعان هدفًا قبل النهاية بدقيقتين ليقتنص نقطة التعادل 1-1 للفتح من ضيفه النصر.

ورفع النصر، بطل نسختي 2014 و2015، رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث قبل جولة على النهاية متفوقًا بفارق خمس نقاط عن الفتح صاحب المركز الرابع.

في مباراة أخرى، أحرز البرازيلي جوناثان بينتيس ثنائية بواقع هدف في كل شوط ليقود الباطن للفوز 3-1 على ضيفه الفيصلي بينما أحرز مواطنه جليهمي شيتيني هدفًا بينهما.

ورفع الباطن رصيده إلى 30 نقطة في المركز 11 مقابل 34 نقطة للفيصلي صاحب المركز السادس.