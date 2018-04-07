مباراة الأهلي والهلال.. القائم يمنع تقدم الزعيم.. وعلي الحبسي يتألق أمام “الراقي” (فيديو)

مباراة الأهلي والهلال.. القائم يمنع تقدم الزعيم.. وعلي الحبسي يتألق أمام “الراقي” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

منع القائم نادي الهلال السعودي من التقدّم أمام الأهلي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي الدقيقة 20 سدّد ميليسي الكرة، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للراقي.

وارتدت بعد ذلك بهجمة مرتدة رائعة للأهلي، لكن علي الحبسي كان للكرات بالمرصاد.

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة أمام الأهلي الوصيف.

وبإمكان الهلال حسم اللقب خلال هذه المباراة في حالة الفوز، وعدم انتظار نتائج الجولة الأخيرة، أمّا في حالة التعادل فسيكون الفريق مطالبًا بالفوز أو التعادل مع الفتح، لحسم اللقب، لاسيما أن نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز الهلال 2 / صفر، مما يعني أنه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

وإذا أراد الأهلي التتويج بلقب الدوري سيتعيّن عليه الفوز بهذه المباراة بشرط الفوز على أُحد في الجولة الأخيرة.

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