نادي النصر السعودي يتعادل مع الفتح ليضمن المشاركة بملحق دوري أبطال آسيا

تعادل نادي النصر السعودي مع نظيره الفتح 1-1، ليضمن العالمي المشاركة في الملحق المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن حسم اليوم السبت المركز الثالث، في لقاء أُقيم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يحتج النصر سوى أربع دقائق فقط من انطلاقة المباراة، ليتقدم عن طريق البرازيلي ليوناردو بيريرا مستفيدًا من تمريره التونسي فرجاني ساسي، وبعد الهدف حاول لاعبو الفتح العودة إلى المباراة، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف.

واستمر النصر متقدمًا في النتيجة حتى أعاد علي الزقعان المباراة إلى نقطة البداية عند الدقيقة 88، مستفيدًا من تمريره أحمد الناظري، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

والنتيجة رفعت رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمّد رصيد الفتح عند 35، وتراجع إلى المركز الخامس.

ويستضيف النصر نظيره القادسية في الجولة الأخيرة من المنافسة يوم الخميس المقبل، فيما سيحل الفتح ضيفًا على الهلال في ذات اليوم والتوقيت.