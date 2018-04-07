أهداف مباراة النصر والفتح.. ليوناردو يتقدم مبكرًا لـ”العالمي”.. والزقعان يتعادل (فيديو)

أهداف مباراة النصر والفتح.. ليوناردو يتقدم مبكرًا لـ”العالمي”.. والزقعان يتعادل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح ليوناردو بيريرا، لاعب نادي النصر السعودي، أهداف اللقاء الذي جمعه بالفتح، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

واستلم اللاعب كرة رائعة من الجهة اليسرى، وبمجهود فردي دخل منطقة جزاء الفتح، ليصوّب الكرة، وسط اعتراضات لاعبي الخصم على لمس الكرة ليد لاعب العالمي.

يذكر أن نادي النصر يتواجد في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، أما نادي الفتح فيتواجد في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وفي الدقيقة 89 خطف علي الزقعان التعادل للفتح

ويذكر أن اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، يتدرب حاليًّا في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاستعادة مستواه ولياقته.

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