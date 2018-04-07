أهداف مباراة النصر والفتح.. ليوناردو يتقدم مبكرًا لـ”العالمي”.. والزقعان يتعادل (فيديو)

افتتح ليوناردو بيريرا، لاعب نادي النصر السعودي، أهداف اللقاء الذي جمعه بالفتح، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
واستلم اللاعب كرة رائعة من الجهة اليسرى، وبمجهود فردي دخل منطقة جزاء الفتح، ليصوّب الكرة، وسط اعتراضات لاعبي الخصم على لمس الكرة ليد لاعب العالمي.
4’ ليوناردو يفتتح التسجيل للنصر في أولى دقائق المباراة 1-0#الفتح_النصر #شكراً_قواتنا_المسلحة #دوري_بلس pic.twitter.com/rHkI1B4A0g
— دوري بلس (@dawriplusksa) April 7, 2018
يذكر أن نادي النصر يتواجد في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، أما نادي الفتح فيتواجد في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
احتجاج لاعبوا الفتح على وجود لمسة يد في لقطة الهدف.. شاركنا رأيك؛ هل كان الهدف صحيحاً؟#الفتح_النصر #شكراً_قواتنا_المسلحة #دوري_بلس pic.twitter.com/kkbWMTqGnU
— دوري بلس (@dawriplusksa) April 7, 2018
وفي الدقيقة 89 خطف علي الزقعان التعادل للفتح
89' الزقعان يسجل هدفاً مميزاً في شباك النصر ليعادل به النتيجة 1-1#الفتح_النصر#شكراً_قواتنا_المسلحة#دوري_بلس pic.twitter.com/EWSLCtmtKU
— دوري بلس (@dawriplusksa) April 7, 2018
ويذكر أن اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، يتدرب حاليًّا في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاستعادة مستواه ولياقته.