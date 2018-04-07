أهداف مباراة النصر والفتح.. ليوناردو يتقدم مبكرًا لـ”العالمي”.. والزقعان يتعادل (فيديو)

افتتح ليوناردو بيريرا، لاعب نادي النصر السعودي، أهداف اللقاء الذي جمعه بالفتح، في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

واستلم اللاعب كرة رائعة من الجهة اليسرى، وبمجهود فردي دخل منطقة جزاء الفتح، ليصوّب الكرة، وسط اعتراضات لاعبي الخصم على لمس الكرة ليد لاعب العالمي.

يذكر أن نادي النصر يتواجد في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، أما نادي الفتح فيتواجد في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

احتجاج لاعبوا الفتح على وجود لمسة يد في لقطة الهدف.. شاركنا رأيك؛ هل كان الهدف صحيحاً؟#الفتح_النصر #شكراً_قواتنا_المسلحة #دوري_بلس pic.twitter.com/kkbWMTqGnU — دوري بلس (@dawriplusksa) April 7, 2018

وفي الدقيقة 89 خطف علي الزقعان التعادل للفتح

ويذكر أن اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، يتدرب حاليًّا في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاستعادة مستواه ولياقته.