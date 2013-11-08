قصة أبو تريكة والجابر وفيفي عبده!

نفى محمد أبو تريكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تكون قد صدرت عنه أي إساءة في حق مدرب فريق الهلال السعودي، سامي الجابر، من خلال حساب له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مبدياً أسفه على الواقعة التي نفى أن يكون على علاقة بها.

وشدد أبوتريكة في تصريحاته لجريدة "الإمارات اليوم" على أن كل ما نُشر على "تويتر" في حساب يحمل اسمه لا علاقة له به، موضحاً أنه حساب وهمي الغرض منه الإساءة إليه والتسبب له في حرج مع الآخرين، مؤكداً أن أخلاقه لا تسمح له بالإساءة إلى سامي الجابر.، حيث كان حساباً مزيفاً على تويتر باسم محمد أبو تريكة قد هاجم الجابر مقللاً منه، من خلال التأكيد على أن الراقصة فيفي عبده تملك تاريخاً دولياً أكبر منه.

وأضاف لاعب الأهلي قائلاً: "هناك أشخاص يستخدمون اسمي لأغراض تسبب لي حرجاً بالغاً مع أناس أحترمهم وأقدرهم على المستوى الشخصي"، مشدداً على ثقته بأن الأشقاء في السعودية وسامي الجابر نفسه، وكل محبيه يعلمون أن أخلاق أبوتريكة لا يمكن أن تصل لهذا المستوى.

وأشار أبو تريكة إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تنسب فيها أقوال عنه في حق الهلال ورموزه، إذ زعم أفراد إهانته لرئيس النادي السعودي، وهو ما دفعه إلى الخروج لتقديم اعتذار رسمي للمسؤولين في الهلال.

كان نادي الهلال السعودي قد حاول أكثر من مرة التفاوض مع الدولي المصري لاستعارته من الأهلي لستة أشهر، وهي المحاولات التي لم تتوقف بعد.

وأنهى اللاعب الدولي تصريحاته أبو تريكة مشدداً على أن الجابر وماجد عبدالله من رموز الكرة ليس في السعودية فقط بل عربياً أيضاً، ولهما القدر نفسه من الاحترام.