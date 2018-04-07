كم سيجني الحكم السعودي فهد المرداسي من مشاركته في كأس العالم؟

كشفت تقارير صحافية أن الحكم فهد المرداسي سيحصل على مبلغ يتراوح بين 100 و130 ألف ريال من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نتيجة اختياره للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الاقتصادية” فإن المرداسي سيحصل أيضًا على 2500 يورو لكل مباراة يقودها، حيث تقرر بصفة رسمية زيادة مكافآت الحكام الـ36 الرئيسين والحكام المساعدين الـ63 في المونديال.

وبخصوص الثنائي السعودي عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري المختارين أيضًا في قائمة الحكام المساعدين في المونديال فسيحصلون على 20 ألف يورو، إضافة إلى 1600 يورو لكل مباراة يشاركون بها.

وينتظر أن يغادر الثلاثي السعودي لمعسكر حكام المونديال في إيطاليا والمقرر من الـ15 وحتى الـ24 من أبريل الحالي، تحت إشراف الاتحاد الدولي “فيفا”، حيث يعكف الطاقم لإنهاء تأشيرة السفر للعاصمة روما.