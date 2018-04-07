مباراة الأهلي والهلال.. كيف تدور موقعة الحسم في كلاسيكو الدوري السعودي؟

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى ملعب الجوهرة المشعة، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال في كلاسيكو الجولة قبل الأخيرة للدوري السعودي.

ويبدو الكلاسيكو حاسمًا لصراع التتويج فالهلال يتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خوان براون بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني بقيادة مديره الأوكراني سيرجي ريبروف.

الفوز يعني تتويج الهلال باللقب، كما أن فوز الأهلي يقربه من التتويج بشدة بخلاف أن التعادل يبقي الوضع على ما هو عليه حتى الجولة الأخيرة.

وتبقى هناك عوامل عديدة ترسم ملامح صراع كروي مشتعل في موقعة “الجوهرة المشعة” وتنذر بكلاسيكو ناري ومثير بين الأهلي والهلال ترصد ملامحه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

أجواء متناقضة

يعيش الفريقان أجواءً متناقضة، فالهلال يعاني من أزمة ثقة واضحة بسبب الخروج الآسيوي المبكر من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

ويبدو لقاء الأهلي في كلاسيكو الحسم، بمثابة مصالحة جماهير الهلال من جانب لاعبي الفريق الأزرق، الذين يبحثون عن تحقيق لقب الدوري بعد ضياع الفرصة الآسيوية.

وتأهل الأهلي على النقيض لدور الـ16 بدوري الأبطال، واستعاد بريقه رغم الانتقادات التي يواجهها المدرب ريبروف بسبب تراجع أداء بعض اللاعبين، وخلافاته مع السوري عمر السومة مهاجم الفريق.

الفوز الغائب

لم يعرف الأهلي طعم الفوز على الهلال خلال آخر 4 مباريات، وحتى في مباراة السوبر السعودي عام 2016 تعادلا وفاز الأهلي بضربات الترجيح.

وكان آخر فوز أهلاوي بنتيجة 3/2 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين عام 2016، وبالتحديد 29 أبريل من ذلك العام.

والتقى الفريقان في 19 لقاء من قبل في الدوري السعودي منذ تحوله لنظام المحترفين، وحقق الهلال الفوز في 8 مباريات، في حين فاز الأهلي في 3 مباريات، وتعادلا 8 مباريات، وسجل الهلال 26 هدفًا وأحرز الأهلي 17 هدفًا.

الغيابات

يعاني الهلال من عدة غيابات مؤثرة بسبب الإصابة وهم حسن كادش وعبدالله الحافظ ونواف العابد وسلمان الفرج والأرجنتيني إيزيكيل سيروتي.

ويغيب عن الأهلي كلاوديمير وعبدالله مجرشي بداعي الإصابة وربما يغيب أيضًا معتز هوساوي لنفس السبب.

أسلحة الهلال

يحشد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للهلال لتحقيق الفوز على حساب الأهلي وحصد الفوز الذي يضمن له التتويج بالدوري.

وتبقى مهمة براون صعبة لإعادة تأهيل لاعبي ، ويعتمد على قدرات الثلاثي الهجومي محمد الشلهوب والمغربي أشرف بن شرقي والفنزويلي جيلمين ريفاس.

ويعول الهلال على مثلث الوسط فهد الرشيدي وعبدالملك الخيبري والأوروغوياني نيكولاس ميليسي، بجانب رباعي الدفاع محمد جحفلي وعلي آل بليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك.

أوراق الأهلي

يعتمد المدرب ريبروف المدير الفني للأهلي على تشكيلته الثابتة، في ظل عدم وجود غيابات مؤثرة سوى ثنائي الوسط كلاوديمير ومجرشي، بجانب معتز هوساوي في خط الدفاع.

ويعول ريبروف على خبرة المهاجم السوري عمر السومة، القناص المميز الباحث عن استعادة بريقه التهديفي في مواجهة جماهيرية أمام الهلال.

ويعتمد المدرب الأوكراني على مثلث الوسط اليوناني إيوانيس فيتفاديزيس وعبدالفتاح عسيري والبرازيلي ليوناردو، مع وجود بدائل مثل سلمان المؤشر والمصري مؤمن زكريا ومهند عسيري.

ويلعب ثنائي الوسط وليد باخشوين وتيسير الجاسم دورًا مهمًا في إفساد هجمات المنافسين بجانب وجود حسين المقهوي بديلًا مهمًا في خط الوسط، مع دفاع محكم يقوده الأسترالي مارك ميليغان، وأيضًا عقيل بلغيث وسعيد المولد ومنصور الحربي.

ويرى مؤمن سليمان، المدير الفني للشعلة السعودي، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أن الأهلي يبدو أكثر جاهزية بدنية وفنية ولكن الهلال يملك خبرات مميزة وطموح من أجل حصد الفوز لحسم التتويج.

وأكد سليمان أن معركة الوسط تمثل محور الصراع بين الهلال والأهلي خاصة أن كل فريق يسعى للسيطرة على المناطق الهجومية وصناعة الخطورة على مرمى الفريق الآخر.

وأضاف: “السومة مهاجم قدير وغيابه عن هز الشباك لا يعني أنه لن يحظى بتركيز دفاع الهلال وأيضًا الهلال يعاني على قدرات مهاجمه المغربي أشرف بنشرقي وهو لاعب خطير وموهوب وسريع”.