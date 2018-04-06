ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الاتحاد على الاتفاق والتعاون على الشباب (صورة)

قفز نادي الاتحاد إلى المركز السابع بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتغلّبه على ضيفه الاتفاق 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من منافسات الدوري.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع متفوقًا على الاتفاق والفيحاء، صاحبي المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

وشهدت أيضًا هذه الجولة فوز التعاون على الشباب 2-1، والقادسية على أحد 4-1، وتعادل الفيحاء مع الرائد 3 3.

وقفز التعاون إلى المركز الخامس برصيد 34 بفضل هدفي جفين البيشي بضربة رأس في الدقيقة 36، وعبد المجيد الرويلي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليلغيا تقدم الشباب بهدف العراقي سعد عبد الأمير بعد 16 دقيقة من البداية.

وتراجع الشباب إلى المركز العاشر برصيد 30 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وزادت معاناة أُحد متذيل الترتيب بعدما تلقّى الخسارة الـ 15 في 25 مباراة ليتجمّد رصيده عند 18 نقطة، مقابل 25 للقادسية صاحب المركز الـ 12.

وتراجع الشباب إلى المركز العاشر برصيد 30 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.