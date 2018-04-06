نجل أحمد الفريدي يرفض تشجيع نادي النصر (فيديو)

تداولت جماهير نادي الهلال مقطع فيديو لحارس النصر والمنتخب السعودي الحالي وليد عبدالله وهو يسأل عمر ابن اللاعب أحمد الفريدي عن ميوله، حيث قال الطفل الصغير إنه يشجع الهلال.

وبدأ وليد عبدالله في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن أن الفريدي حاول جاهدًا مع طفله الصغير تشجيع النصر، إلا أن الطفل أجاب بأنه لا يشجع إلا الهلال.

من جهة أخرى، أثار أحد الإعلاميين المنتمين للنصر عاصفة من التهكم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ حين زعم أن الإدارة تتواصل مع الحارس الإيطالي المخضرم بوفون لتمثيله للفريق الموسم المقبل.

وسخرت الجماهير كثيرًا من هذا الخبر، والذي شبهته بأنباء التعاقد مع الحارس الإسباني كاسياس، والذي اتضح فيما بعد أنه كان فرقعة إعلامية لا أكثر ولا أقل.

هلالي بالفطرة ????

نصيحة……!

اتركوا أبنائكم يختارون فريقهم بحرية بدون ضغوط…

إجبارهم بسلطة الأب او الاخ الكبير بمثابة جناية رياضية !

لا تشربونهم نفس كأس الهم الذي شربتوه ! pic.twitter.com/LnHhj1pOkS — محمد الذايدي (@malthaidy) ٥ أبريل، ٢٠١٨