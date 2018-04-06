تفاصيل انتقال عبدالله السعيد للنادي الأهلي السعودي

انتقل عبدالله السعيد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول إلى النادي الأهلي السعودي تنفيذًا لقرار إدارة القلعة الحمراء بعرضه للبيع أو الإعارة بسبب توقيعه على عقود لنادي الزمالك قبل تمديد عقده مع ناديه.

إذ أعلن الأمير تركي بن محمد الفيصل رئيس النادي الأهلي السعودي، التعاقد مع عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي، ابتداءً من الموسم المقبل، على سبيل الإعارة.

وقال تركي بن الفيصل في تصريحات تلفزيونية: “عبدالله السعيد سيكون مع الأهلي بداية الموسم المقبل، برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية والرئيس الشرفي للأهلي المصري”.

وأضاف تركي: يوجد في عقد السعيد بند يمنح الأهلي السعودي الحق في شراء اللاعب نهائيًا، حال رغبته النادي في ذلك بعد انتهاء فترة الإعارة”.

وسيحصل النادي الأهلي على 3 ملايين دولار من صفقة انتقال السعيد للفريق السعودي لمدة موسمين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأتم السعيد، إجراءات التفاوض مع أهلي جدة، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، في الساعات الماضية، والتي شهدت اجتماعه مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، والرئيس الشرفي للأهلي المصري.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن عرض عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة، على خلفية الأزمة الأخيرة.

على جانب آخر طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أعضاء الجمعية العمومية بناديه الحضور المكثف يومي 10 و11 مايو المقبل من أجل دعمه من أجل البحث عن حقوق النادي.

وتحدث مرتضى مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية في ناديه، وطالبهم بالحضور بشكل مكثف في الجمعية العمومية القادمة من أجل مساعدته على تحقيق استقرار النادي والحصول على حقوقه.

ولوّح مرتضى منصور من جديد بالاستقالة حيث قال للأعضاء: “أريد 40 ألف عضو في الجمعية العمومية المقبلة، وإذا لم يحضر هذا العدد سأستقيل فورًا من رئاسة نادي الزمالك يجب عليكم أن تدافعوا عن حقوقكم بأنفسكم، لن أبحث عن حق النادي بمفردي وأنتم هنا نائمون”.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد عينت لجنة لإدارة أموال الزمالك بعد ثبوت مخالفات مالية من إدارة مرتضى منصور، وهو الأمر الذي أغضب رئيس النادي الأبيض.