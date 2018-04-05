رسميًا.. طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة الأهلي والهلال في قمة الدوري السعودي

رسميًا.. طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة الأهلي والهلال في قمة الدوري السعودي

المصدر: فريق التحرير

قرّر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة حكم الساحة سفين موين، ومساعديه كيم هاجلوند، وماغنوس لونبيرغ، لإدارة مواجهة الأهلي والهلال التي ستقام يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

واعتمدت لجنة الحكام الطاقم النرويجي للمباراة بديلًا عن الطاقم السعودي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري الذي كلّف بإدارتها في وقت سابق.

وجاء قرار تعيين الطاقم النرويجي لإدارة المباراة بناء على رغبة الناديين، ولتهيئة أفضل الأجواء التنافسية بينهما.

واعترض الهلال على فهد المرداسي، بينما اعترض الأهلي على الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، فتم الاستعانة بالطاقم النرويجي.

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